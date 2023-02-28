Abdallah Nasib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Nasib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Nasib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Nasib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Nasib 25 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ürdün uyrukludur.Gerçek adı da Abdallah Mousa Musallam Nasib şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Nasib Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdallah Nasib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdallah Nasib'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Nasib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Nasib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Nasib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Nasib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Al-Ramtha SC

29 Aralık 2019 yılında Al-Wehdat SC

6 Ocak 2022 yılında El Ittihad

Abdallah Nasib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Nasib şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Abdallah Nasib Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ürdün takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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