Abdallah Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdallah Said kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdallah Said ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdallah Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdallah Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Said 13 Temmuz 1985 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله سعيد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Said Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Abdallah Said, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Abdallah Said'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Said isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdallah Said Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Ismaily

4 Eylül 2011 yılında El Ahly

10 Nisan 2018 yılında KuPS

30 Haziran 2018 yılında El Ahly

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SFC

4 Ocak 2019 yılında Pyramids FC

Abdallah Said kimdir

Abdallah Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Said şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Abdallah Said Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 19 numaralı formasıyla 14 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdallah Said nereli

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