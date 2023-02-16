Abdallah Sima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Sima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdallah Sima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdallah Sima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdallah Sima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Sima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Sima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Sima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Sima 17 Haziran 2001 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Abdallah Dipo Sima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Sima Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Abdallah Sima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdallah Sima'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Sima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sima_abdalah/

Abdallah Simaboyu ve yaşı kaç

Abdallah Sima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Sima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdallah Sima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Sima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2020 yılında FC MAS Taborsko

3 Ağu 2020 yılında Slavia Prag

31 Ağu 2021 yılında Brighton

1 Eylül 2021 yılında Stoke

31 Mayıs 2022 yılında Brighton

13 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

30 Haziran 2023 yılında Brighton

Abdallah Sima kimdir

Abdallah Sima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Sima şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Medina

Abdallah Sima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdallah Sima nereli

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