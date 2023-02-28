Abdallah Yaisien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Yaisien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdallah Yaisien kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdallah Yaisien ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdallah Yaisien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Yaisien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdallah Yaisien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Yaisien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Yaisien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Yaisien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Yaisien 23 Nisan 1994 tarihinde Bondy şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mısır,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Yaisien Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZA consulting yapmaktadır. Abdallah Yaisien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdallah Yaisien'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Yaisien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Yaisien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdallah Yaisien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Yaisien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2010 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2013 yılında Bologna

31 Ocak 2014 yılında Trapani

30 Haziran 2014 yılında Bologna

23 Ocak 2015 yılında Arezzo

30 Haziran 2015 yılında Bologna

13 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2016 yılında Lorient B

27 Temmuz 2017 yılında Paris SG B

20 Ağustos 2019 yılında El Mokawloon

21 Eylül 2022 yılında Future FC

Abdallah Yaisien kimdir

Abdallah Yaisien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Yaisien şuan Future FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Asnières (-2005), Clichy Sur Seine (2005-2007), FC Paris Saint-Germain (2007-2011)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdallah Yaisien nereli

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