Abdallahi Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallahi Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdallahi Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdallahi Mahmoud ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdallahi Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallahi Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallahi Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallahi Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallahi Mahmoud 4 Mayıs 2000 tarihinde Dar Naim, Nouakchott şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Moritanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallahi Mahmoud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Abdallahi Mahmoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdallahi Mahmoud'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdallahi Mahmoudboyu ve yaşı kaç

Abdallahi Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallahi Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdallahi Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallahi Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2018 yılında Depor. Alavés B

20 Ağu 2021 yılında NK Istra

31 Mayıs 2022 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2022 yılında Alavés

19 Ocak 2023 yılında NK Istra

30 Haziran 2023 yılında Alavés

Abdallahi Mahmoud kimdir

Abdallahi Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallahi Mahmoud şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Abdallahi Mahmoud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moritanya takımında 17 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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Abdallahi Mahmoud nereli

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