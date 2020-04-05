ABD'de 1 günde 1344 insan koronavirüs nedeniyle öldü!

Yeni tip koronavirüs sebebiyle Amerika Birlşeik Devletleri'nde ölenlerin sayısı bir günde bin 344 kişi artarak 8 bin 501'e yükseldi.

Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise son bir günde 34 bin 272 kişi artarak 312 bin 237'ye çıktı.

BİR ÜLKEDE GÜNLÜK YAŞANAN EN BÜYÜK CAN KAYBI

ABD'de son 24 saatte bin 344 kişinin hayatını kaybetmesi, koronavirüsün dünyada görüldüğü günden beri, bir ülkede günlük yaşanan en büyük can kaybı olarak kayıtlara geçti.

KORONAVİRÜSÜN YENİ MERKEZ ÜSSÜ: ABD

12 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak pandemi haline gelen yeni tip koronavirüste en fazla vaka sayısı ABD'de görüldü. 312 bini aşkın vaka sayısının bulunduğu ülke, dünyadaki toplam vaka sayısının neredeyse %25'ini kapsıyor. Can kayıplarının da hızla arttığı ülke uzmanlar tarafından salgının yeni merkez üssü olarak gösteriliyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP NE DEMİŞTİ?

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirterek, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan can kaybı Trump'ın öngörülerini doğruladı.