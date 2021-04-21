ABD'de 16 yaşındaki siyahi çocuk polis tarafından öldürüldü!

The Columbus Dispatch'in aktardığına göre ABD polisi olay yerine, aldığı kavga ihbarı ile geldi. Bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, 16 yaşındaki Makiyah Bryant'a 4 el ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 16 yaşındaki çocuğa müdahale ederek hastaneye götürdü ancak Bryant, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

"GENÇ BİR KADIN TRAJİK ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ"

Skandal olayın ardından Columbus belediye başkanı Andrew Ginther, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda belediye başkanı, "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel basında olaya ilişkin yer alan haberlere göre 16 yaşındaki çocuk kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için bıçağı eline aldı ve ABD polisi geldiği anda bıçağı bıraktı.

10TV'nin haberine göre 16 yaşındaki çocuğun teyzesi Hazel Bryant, kanala açıklama yaptı ve söz konusu açıklamada polisin Makiyah'ı 'hiçbir uyarıda bulunmadan vurduğunu' ifade etti.

Yaşanan skandal olayın ardından vatandaşlar sokağa çıkarak protesto yapmaya başladı.