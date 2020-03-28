ABD'de 17 yaşındaki bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü

Koronavirüsün merkezi haline gelen ve vaka sayısının en fazla olduğu ülke olan ABD'de salgın kaynaklı can kayıpları da sürüyor. Independent Türkçe'nin haberine göre ABD'nin Louisiana eyaletinde Sağlık Bakanlığı, New Orleanslı 17 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu vaka, eyalette yaşanan en genç ölüm oldu.

Söz konusu hasta, çarşamba günü eyalette hayatını kaybettiği duyurulan 18 kişiden biri olurken toplam ölü sayısıysa 83'e çıktı.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali John Bel Edwards, genç hastanın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.Bu kişinin herhangi bir başka sağlık sorunu olup olmadığı bilinmiyor.

"HERKESİN RİSK ALTINDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Vali Edwards, “Bu, herkesin risk altında olduğunu gösteriyor... Nüfusun bir kısmının yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak ciddi ve ağır komplikasyonlarla karşılaşma tehlikesi var... ve buna ölüm de dahil" diye konuştu.

Edwards ayrıca "Bu virüs sınır tanımıyor... Gerçekten hedef ayırmıyor” diye ekledi.

Şu anda eyalette doğrulanmış en az 2 bin 305 vaka bulunurken Vali Edwards, “Umarım tüm Louisiana eyaleti bu rakamlara bakar ve en az benim kadar endişe duyar” dedi.

VAKA SAYISI 80 BİNİ AŞTI

Gencin ölüm haberi, ABD'de toplam vaka sayısının 80 bini aştığı ve yaşamını yitirenlerin sayısının bin 100'ü bulduğu sırada geldi.

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