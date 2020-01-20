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  3. ABD'de 26.kez düzenlenen SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) sahiplerini buldu

ABD'de 26.kez düzenlenen SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) sahiplerini buldu

Oscar Ödül Töreni öncesinin en büyük sinema ödülleri sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı Parasite en iyi film ödülü alarak geceye damga vurdu.

ABD'de 26.kez düzenlenen SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) sahiplerini buldu 1116

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Peter Dinklage, Game of Thrones
 