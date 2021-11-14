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ABD’de 3 kar leoparı koronavirüsten öldü!

ABD’nin Nebraska eyaletindeki bir hayvanat bahçesi, bünyesinde bulunan 3 kar leoparının koronavirüsten öldüğünü duyurdu.

ABD’de 3 kar leoparı koronavirüsten öldü!

ABD’nin Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi, geçtiğimiz gün 3 kar leoparının koronavirüs kaynaklı semptomlar sonrasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada “Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'ndeki üç kar leoparının koronavirüsün komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini topluluğumuza derin bir üzüntüyle bildiriyoruz” ifadeleri yer aldı.

ABD’de 3 kar leoparı koronavirüsten öldü

Yetkililer ayrıca Sumatra kaplanları olarak bilinen Axl ve Kumar adlı kaplanların ise iyileştiğini aktardı. Açıklamada ayrıca hayvanat bahçesindeki koronavirüs vakaları konusunda Amerikan Hayvanat Bahçesi Veterinerleri Birliği (AAZV) ve Bulaşıcı Hastalıklar Önleme Merkezi (CDC) ile yakın temaslarda bulunulduğu söylendi.

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