İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ülkenin Oregon eyaletinin sahil kesiminde 6.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Oregon eyaletinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ülkenin Oregon eyaletinin sahil kesiminde 6.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki Bandon ilçesinde yerel saatle 08.08'de meydana gelen deprem sonrası kurumdan olası bir tsunami yaşanması yönünde uyarıda bulunulmadı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT