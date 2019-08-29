ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ülkenin Oregon eyaletinin sahil kesiminde 6.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
ABD'nin Oregon eyaletinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ülkenin Oregon eyaletinin sahil kesiminde 6.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki Bandon ilçesinde yerel saatle 08.08'de meydana gelen deprem sonrası kurumdan olası bir tsunami yaşanması yönünde uyarıda bulunulmadı.
Kaynak: İHA
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