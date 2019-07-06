ABD’de 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki ve bugün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün sabah saatlerinde bölgede 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel medyada, meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki bu depremin son 20 yılda gerçekleşmiş en büyük deprem olduğu kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi. Bölgede, deprem sonrası acil durum ilan edilirken, itfaiye ekipleri departmana ait araç ve helikopterlere bölgede hasar tespiti keşfine çıktığı ve depremin büyük bir maddi hasara yol açmadığı belirtildi.

Öte yandan, tren seferleri de depremden etkilenirken, yetkililer önlem olarak ekiplerin metro istasyonlarında inceleme yaptığını duyurdu. Ayrıca, depremde ölü ya da ağır yaralının olmadığı, ancak bazı kişilerin hafif yaralandığı belirtildi.

DHA