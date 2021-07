ABD'de acil durum! Ülkede terör aldı başını yürüdü! Silahlı saldırıların artışı engellenemiyor

Özgürlükler ülkesi olarak anılan ABD'de terör olayları ile gündemde. Silahlı saldırıların engellenemediği ülkede alarm verildi. Yaşanan saldırıların artması ile başa çıkılamayınca ülkede acil durum ilan edildi.

ŞİDDET OLAYLARI YÜZDE 38 ARTTI

Silahlı şiddet olayları ile sık sık dünya gündemine gelen ABD'de yılın ilk 6 ayında olayların yüzde 38 arttığı New York, çareyi acil durum ilan etmekte buldu. Silahlı saldırılara yönelik olarak acil durum ilan eden ilk eyalet New York oldu. Can kayıplarının artmasına bağlı olarak silahlı saldırıların önlenmesi ve şiddet eylemlerinin son bulması için çareler aranmaya başladı.

BAĞIMSIZLIK KUTLAMALARINDA 150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan açıklamalarda 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına dikkat çekilerek, çıkan olayların boyutları gözler önüne serildi. Zaman zaman polisin çaresiz kaldığı olaylarda hafta sonunda en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Bağımsızlık Günü kutlamalarının 3 günlük hafta sonunda ağır bir bilançoya neden olduğu vurgulandı. Kutlamalarda yaşanan şiddet olayları gerilimi gittikçe tırmandırırken, artan can kayıpları ise endişe verici olarak değerlendirildi. Silahlı saldırılar sonrası can kayıplarının yaşanması New York yönetimi harekete geçirdi.

"HALKIN ANLAMASINI BEKLİYORUZ"

Kararın alınmasını sağlayan New York Valisi Andrew Cuomo, alınan kararlara halkın destek vermesi gerektiğini söyledi. Cuomo, "Bu eyalet çapında bir sorundur ve acil bir durumdur. Eyalet halkının bunu anlamasını ve acil duruma olduğu gibi tepki vermelerini istiyorum" diye konuştu. Cuomo ayrıca, Silahlı Şiddeti Önleme Ofisi'nin kurulduğunu duyurdu.

"YAŞANANLAR HALK SAĞLIĞI KRİZİDİR"

Alınan acil durum kararı halk sağlığı krizi olarak ifade edilirken, ilan şiddet krizini yönetmek ve şiddet oranını azaltmak için kısa vadeli çözümler ile şiddet döngüsünü kırmak için toplum temelli müdahale ve önleme stratejilerine odaklanan uzun vadeli çözümleri içeriyor. Vali Cuomo, "Silahlı şiddetin maliyeti, her yıl sağlık hizmetleri/toplumsal maliyetlerde 280 milyar doları aşıyor. 4 Temmuz kutlamalarının yapıldığı hafta sonunda Buffalo'da 14, Syracuse'da 5, Long Island'da 3, Utica'da 2 ve Rochester'da 1 kişi vuruldu" dedi.

Acil durum ilanı ayrıca gençleri sokaktan uzaklaştırarak, yaz döneminde iş fırsatlarına dahil etmeyi amaçlıyor.