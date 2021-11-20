ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: Paralar yola saçıldı!Menemenspor - Balıkesirspor maçı izle | Menemenspor - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiBursaspor - İstanbulspor canlı izle | Bursaspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAlanyaspor - Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiGreta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!Son dakika: 20 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu açıklandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: "Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız!"Son dakika | Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!20 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 20 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSon dakika | Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de iki doz aşı olanların sayısı 50 milyonu geçti
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: Paralar yola saçıldı!

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: Paralar yola saçıldı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki otoyolda, zırhlı bir araçtan kağıt paralar yola saçıldı. Saçılan paraları almak isteyen sürücülerin araçlarından çıkmalarıyla büyük bir trafik oluştu. Polis iki kişiyi tutuklarken, paraları toplayan diğer kişilerin parayı iade etmelerini istedi.

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: Paralar yola saçıldı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Interstate 5 otoyolunda gerçekleşen olayda, yerel saatle 09:15'te otobanda giden zırhlı aracın kapılarından biri açıldı ve içerisindeki paralar yola dağıldı.

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: Paralar yola saçıldı!

İNSANLAR PARALARI TOPLAMAK İÇİN YOLA FIRLADILAR

Trafikte kısa sürelik bir şaşkınlık yaşandı. Sonrasında insanlar araçlarından çıkarak paraları toplamaya başladılar.

Paranın heyecanıyla dışarıya fırlayan sürücüler yüzünden trafik felce döndü. Polis kısa sürede olaya el koydu. 2 kişi tutuklandı. Polis insanları topladıkları paraları geri verme çağrısında bulundu.

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: Paralar yola saçıldı!

PARALARI TOPLAMAYA ÇALIŞANLAR SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

California Otoyol Devriyesi Görevlisi Jim Bettencourt, "Paralar ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na ait. İade edilmelidir" dedi. Memur Bettencourt ayrıca parayı almak için duran herkesin muhtemel suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: Paralar yola saçıldı!

ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN ÇILGINCA ŞEY

İnternet fenomeni Demi Bagby olay yerindeki görüntüleri paylaştı. Bagby, "Bu şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şey" dedi. Söz konusu videolarda insanların yola saçılan dolarları toplamaya çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları topladıkları paraları Instagram hesaplarında paylaştılar. Ne kadar paranın kaybolduğu ise henüz açıklanmadı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT