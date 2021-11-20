ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: Paralar yola saçıldı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Interstate 5 otoyolunda gerçekleşen olayda, yerel saatle 09:15'te otobanda giden zırhlı aracın kapılarından biri açıldı ve içerisindeki paralar yola dağıldı.

İNSANLAR PARALARI TOPLAMAK İÇİN YOLA FIRLADILAR

Trafikte kısa sürelik bir şaşkınlık yaşandı. Sonrasında insanlar araçlarından çıkarak paraları toplamaya başladılar.

Paranın heyecanıyla dışarıya fırlayan sürücüler yüzünden trafik felce döndü. Polis kısa sürede olaya el koydu. 2 kişi tutuklandı. Polis insanları topladıkları paraları geri verme çağrısında bulundu.

PARALARI TOPLAMAYA ÇALIŞANLAR SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

California Otoyol Devriyesi Görevlisi Jim Bettencourt, "Paralar ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na ait. İade edilmelidir" dedi. Memur Bettencourt ayrıca parayı almak için duran herkesin muhtemel suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN ÇILGINCA ŞEY

İnternet fenomeni Demi Bagby olay yerindeki görüntüleri paylaştı. Bagby, "Bu şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şey" dedi. Söz konusu videolarda insanların yola saçılan dolarları toplamaya çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları topladıkları paraları Instagram hesaplarında paylaştılar. Ne kadar paranın kaybolduğu ise henüz açıklanmadı.