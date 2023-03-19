ABD'de bankacılık sektöründe kriz endişesi giderek artıyor, bankalara olan güven azaldı

ABD' bankacılık sektörünü istikrara kavuşması için Orta Ölçekli Banka Koalisyonu (MBCA), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasının gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

YAYINLAMA
Google News
ABD'de bankacılık sektöründe kriz endişesi giderek artıyor, bankalara olan güven azaldı

ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu (MBCA), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasının gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Bloomberg'in haberine göre, üyeleri 100 milyar dolara kadar varlığı bulunan bankalardan oluşan MBCA, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed), Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) ve FDIC'ye mektup gönderdi.

ABD'DE BANKALARA OLAN GÜVEN AZALDI

Gönderdiği mektupta federal düzenleyicilerden FDIC sigortasını gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletmelerini isteyen MBCA, bunun bankalardan daha fazla mevduat çıkışına neden olmamak için gerekli olduğunu savundu.

ABD'DE BANKA KRİZİ BİR TAKIM TEDBİRLER ALINMASINA NEDEN OLDU

MBCA ayrıca, düzenlemenin bankacılık sektörünü istikrara kavuşturacağını ve daha fazla banka iflası olasılığını azaltacağını ifade etti.

Bankacılık sektörünün genel olarak sağlıklı olduğuna ancak büyük bankalar dışındaki bankalara olan güvenin azaldığına işaret eden MBCA, sektöre olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

MBCA, başka bir bankanın daha iflası durumunda mevduat çıkışının hızlanacağını belirtti.

ABD'DE BANKACILIK KRİZİ ENDİŞESİ ARTIYOR

Geçen hafta, ABD'nin en büyük 16'ncı bankası olan Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC, iflas eden bankalardaki mevduat sahiplerinin paralarının tamamına erişebileceklerini açıklamıştı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi ile ABD'li First Republic Bank'ın yaşadığı zorluklar da bankacılık krizine ilişkin endişelere neden olmuştu.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!
1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!
Japon ve Alman bakanlar bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı
Japon ve Alman bakanlar bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
2022 yılında Türkiye konut fiyat artışında ilk sırada yer aldı
2022 yılında Türkiye konut fiyat artışında ilk sırada yer aldı
Son Haberler
Duhok'ta düşen PKK/YPG helikopterini (KYB) partisi içindeki bir grup tarafından satın alındı
Duhok'ta düşen PKK/YPG helikopterini (KYB) partisi içindeki bir grup tarafından satın alındı
ABD'de bankacılık sektöründe kriz endişesi giderek artıyor, bankalara olan güven azaldı
ABD'de bankacılık sektöründe kriz endişesi giderek artıyor, bankalara olan güven azaldı
Akşener, Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir bir sakınca yok, Muharrem İnce'nin ittifakın içinde olmasını isterim
Akşener, Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir bir sakınca yok, Muharrem İnce'nin ittifakın içinde olmasını isterim
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Yolsuzluk soruşturmasında ifadeye gelmeyen Merkez Bankası Başkanı için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında ifadeye gelmeyen Merkez Bankası Başkanı için tutuklama kararı
Çiftçiye tohum desteği! İnönü’de 130 çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut veriliyor
Çiftçiye tohum desteği! İnönü’de 130 çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut veriliyor
Çok Okunanlar
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Akşener, Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir bir sakınca yok, Muharrem İnce'nin ittifakın içinde olmasını isterim
Akşener, Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir bir sakınca yok, Muharrem İnce'nin ittifakın içinde olmasını isterim
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!
İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatı belli oldu
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatı belli oldu
Döviz kurlarında son durum ne? İşte 14 Mart 2023 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurlarında son durum ne? İşte 14 Mart 2023 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı