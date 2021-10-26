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ABD'de bir AVM'ye silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi hayatını kaybetti!

ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'de bir AVM'ye silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi hayatını kaybetti!

Boise şehri emniyet müdürlüğünün düzenlediği basın toplantısında, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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