ABD'de bir 'Floyd' olayı daha! Siyahi mahkum hücresinde öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki bir cezaevinde yatan siyahi mahkumun, hücresinde biber gazıyla müdahale edilmesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin Federal Cezaevleri Bürosundan açıklama yapıldı.

Federal Cezaevleri Bürosu, Brooklyn'deki cezaevinde 35 yaşındaki Jamel Floyd adlı mahkumun, hücrenin içinde barikat kurduğu ve hücre kapısının camını kırmak için metal bir nesne kullandığını açıkladı..

Federal Cezaevleri Bürosu yapılan açıklamada, kendisine ve etrafındakilere potansiyel olarak zararlı davrandığı belirtilen Floyd’a, görevli personelin biber gazıyla müdahalede bulunduğu belirtildi.

Müdahale sonrası tepkisiz kalan Floyd'un hastaneye kaldırıldığı açıklanırken siyahi mahkumun burada öldüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaş gözaltına alındığı esnada bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.

Şehirde ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar şiddet gösterilerine dönüşmüştü.

Kentte dükkanlar yağmalanmaya başlamış ve birçok bina yakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ülkenin Minneapolis kentinde başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sebebiyle Donald Trump kentin Belediye Başkanını ve göstericileri sert bir dille uyarmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanması sonrası Trump, sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." ifadesini kullanmıştı.

Şehirde, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesine yer vermişti.

Polislerin can güvenliğini korumak için kaçıp gittiği polis binası ise eylemciler tarafından ateşe verilmişti. Minnesota Valisi Tim Walz, olay nedeniyle orduyu göreve çağırmıştı.

Yağmaların olduğu ve polis merkezinin yakıldığı eylemlere polis müdahalesi yetersiz kalmıştı. Bu nedenle de Minnesota Valisi'nin göreve çağırdığı Ulusal Muhafızlar şehirde konuşlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölmesine neden olan polis Derek Chauvin tutuklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı esnada öldürülmesi sonrası çıkan protesto gösterileri ülke genelinde sürüyor.