ABD'de burnuna piercing taktıran bir kadın ölümden döndü!

37 yaşındaki Smith iştah kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vücudunda virüs tespit edildi.

PIERCING KARACİĞERİ İFLAS ETTİRDİ

Smith'in taktırdığı burun piercinginin vücudundaki virüse neden olduğunu ve Hepatit B hastalığına yakalandığı tespit edildi. Smith'in bir süre sonra tedavisinin ağırlaştığı ve karaciğerinin iflas etmeye başladığı açıklandı.

NAKİL YAPILDI

Tıbbi komaya giren Smith'e yetkililer, önce Hepatit B kaynaklı ‘nadir görülen karaciğer yetmezliği’ teşhisi koydu. North Shore Üniversite Hastanesi Sandra Atlas Karaciğer Hastalığı Merkezi organ nakil direktörü Dr. Lewis Tepperman ,Fulminan karaciğer yetmezliğinin sağlıklı olunduğunda, bir virüs kapıldığında ve iki ay içinde komaya girildiğinde ortaya çıktığını ve çok tehlikeli bir durum olduğunu açıkladı.

Dana Smith'in yapılan başarılı karaciğer nakliyle hayata döndüğü ifade edildi.