Bıçaklı biri, Trump'ı öldürmek için Beyaz Saray’a girdi!

Trump'ı öldürmek isteyen bıçaklı bir şüpheli Beyaz Saray’da yakalandı...

ABD Başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray’da şüpheli bir kişinin Başkan Trump'ı öldürmeye geldiğini söylemesiyle panik yaşandı.

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşında Roger Hedgpeth adında Floridalı olduğu belirtilen bıçaklı şüphelinin, Beyaz Saray’a girmeye çalıştığını belirtti.

GİZLİ SERVİS AJANINA SÖYLEMİŞ

Açıklamaya göre şüpheli, devriye gezen bir gizli servis ajanına Trump’ı öldürmek için orada olduğunu söyledi.

Washington DC Polis merkezi tarafından, 25 yaşındaki Hedgpeth’in Trump'a, bedensel zarar verme tehdidinde bulunmaktan tutuklandığı duyurulurken, şüphelinin üzerinde kılıfta bulunan büyük bıçağa el konulduğunu bildirdi.

Şüphelinin zihinsel sağlık durumunun değerlendirmesi için bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.