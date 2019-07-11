ABD’de cip kafeye daldı: 2 yaralı

ABD'de kafeye dalan cip 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Kaza, ABD'nin Seattle şehrinde 2'nci caddede bulunan "Mighty-O Donuts" restoranında meydana geldi. Cipin kafeye daldığı esnada, kafede kasiyer haricinde iki kişi daha vardı. Kaza anında kafenin camları kırılırken, içeride bulunanlar dışarıya doğru kaçtı. Olaydan sonra 50 yaşındaki cip sürücüsü ile kafede bulunan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA