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ABD'de dehşet veren tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

ABD'de korkutan bir tren kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 3 ölünün ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

ABD’de korkutan bir tren kazası meydana geldi. Gerçekleşen kazada içerisinde 243 yolcunun bulunduğu tren Missouri eyaletinde bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı. Yetkililer olay sonucu en az 3 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'de dehşet veren tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

TREN KAMYONLA ÇARPIŞTI

ABD’nin Missouri eyaletinde  Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içinde 243 yolcu ve 12 görevli bulunan tren hemzemin geçitte bir kamyonla çarpıştı. Yetkililer çarpışma sonucu trendeki 2 lokomotif ile 8 yolcu vagonunun raydan çıktığı açıklandı.

ABD'de dehşet veren tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Missouri Eyaleti Otoyol Polisi yaşanan kazada 3 kişinin öldüğünü duyurdu.  ABD Ulusal Demiryolu Şirketi (Amtrak) ise olayda ölenlerin yanı sıra yaralıların da bulunduğunu açıklarken yaralananların sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

ABD'de dehşet veren tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

ABD'de dehşet veren tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

ABD'de dehşet veren tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

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