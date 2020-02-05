ABD’de Demokrat Parti’nin ilk ön seçiminde büyük hayal kırıklığı yaşandı

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için Iowa'da ön seçim yapan Demokrat Parti'de büyük hayal kırıklığı yaşandı. Demokrat Parti'nin kullandığı uygulama nedeniyle seçim sonuçlarını açıklayamaması seçmen ve siyasetçilerin büyük tepkilerine neden oldu.

ABD'nin Iowa eyaletinde 3 Kasım 2020'de düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'de adayların belirleneceği bir seçim gerçekleştirildi. Seçimlerin tamamlanmasının üzerinden saatler geçmesine rağmen hala sonuçların açıklanamamış olması kamuoyu ve siyasetçiler nezdinde büyük hayal kırıklığına neden oldu. Seçmenler sosyal medya yaptığı paylaşımlarda tepkilerini dile getirdi. Yetkililer gecikme için sonuçlardaki tutarsızlığı gösterirken, Demokrat Parti Eyalet Başkanı Tony Price sonuçların %50'sinin Salı öğleden sonra açıklanacağını seçime katılanlara iletti.

Kaynak: İHA