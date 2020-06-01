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  3. ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler

ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler

ABD'de ülke geneline yayılan protestolarda Washington'da elektrik ve tüm iletişim kesildi. Sokaklarda susturucusu silahlarla dolaşan güvenlik görevlileri ise dikkat çekti.

ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler

ABD'de altıncı gününe giren protestolar ülke geneline yayıldı. Şiddet eylemlerine dönen protestolarda, başkent Washington'da elektrik, internet ve tüm iletişimler kesildi. Sokaklarda ise susturucu takılmış silahlarla gezen güvenlik güçleri görüntülendi.

ÜLKE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

ABD'de ülke geneline yayılan ve altı gündür devam eden protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Polis merkezleri de dahil birçok binanın yakıldığı ve yağmaların yaşandığı protestolarda 4 binin üzerinde eylemci gözaltına alındı.

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Başkent Washington'a da sıçrayan protestolarda birçok eylemci Beyaz Saray önünde toplanarak sloganlar attı. Kentte şiddet eylemlerinin artmasıyla da elektriğin kesildiği belirtildi.

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BAŞKENTTE TÜM İLETİŞİM KESİLDİ

Washington'da yerel saatle 01.00-06.00 arasında elektrik, internet ve telefonların kesildiği belirtiliyor. Sokaklardan eylemcilerin çekildiği gözlenirken, silahlarının ucunda susturucu takılmış Federal Soruşturma Bürosu (FBI) memurlarının devriye attığı görüldü.

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Haber Editörü

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