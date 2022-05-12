ABD'de enflasyon düştü, altın fiyatları fırladı! Gram altın yeniden kritik sınırı aştı, yatırımcı keyiflendi! İşte güncel altın fiyatları
ABD'de enflasyon düştü, altın fiyatları fırladı! Gram altın yeniden kritik sınırı aştı, yatırımcı keyiflendi! İşte güncel altın fiyatları
ABD'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 8.3'e gerilemesi sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın 910 TL sınırını aşarak yükselmeye devam ederken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 12 Mayıs 2022 Perşembe güncel altın fiyatları haberimizde...