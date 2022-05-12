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  3. ABD'de enflasyon düştü, altın fiyatları fırladı! Gram altın yeniden kritik sınırı aştı, yatırımcı keyiflendi! İşte güncel altın fiyatları

ABD'de enflasyon düştü, altın fiyatları fırladı! Gram altın yeniden kritik sınırı aştı, yatırımcı keyiflendi! İşte güncel altın fiyatları

ABD'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 8.3'e gerilemesi sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın 910 TL sınırını aşarak yükselmeye devam ederken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 12 Mayıs 2022 Perşembe güncel altın fiyatları haberimizde...

ABD'de enflasyon düştü, altın fiyatları fırladı! Gram altın yeniden kritik sınırı aştı, yatırımcı keyiflendi! İşte güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 12 Mayıs 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...