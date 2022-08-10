ABD'de enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon yüzde 8,5 oldu

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD'nin enflasyon oranları belli oldu. ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5 ile beklentilerin altında geldi.

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ABD'de enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon yüzde 8,5 oldu

Tüketici fiyatları, Temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Ekonomistler, Temmuz ayında fiyatların Haziran ayına göre yüzde 0,2 ve geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 8,7 artmasını bekliyorlardı. Geçen ay yüzde 8.8 artması beklenen yıllık enflasyon yüzde 9,1 artarak rekor tazelemişti.

ABD'de enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon yüzde 8,5 oldu

BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Temmuz ayında enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 arttı. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,5 artacağı yönündeydi. Temmuz ayında enerji fiyatları yüzde 4,6 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

ABD'de enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon yüzde 8,5 oldu

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

Beklentinin altında gelen veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gevşedi. Euro, doları karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü. Ons altın 4 Temmuz'dan bu yana ilk kez bin 800 doların üzerine çıktı.

ABD'de enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon yüzde 8,5 oldu

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