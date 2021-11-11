Merkez Bankasının Ekim ayında 200 baz puan faiz indirimi yapması sonucu yükselişe geçen dolar kuru, ABD'de enflasyonun yükselişe geçmesinin ardından yükselişini sürdürdü. Dolar kuru son zamanların rekorunu kırarak 9,90 TL seviyesine kadar çıktı. Bu kapsamda döviz kurlarındaki artışın nedeni merak edenler için " Dolar neden yükseliyor, artıyor?" sorusuna haberimizde yer verdik. Peki Dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte 11 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru alış - satış fiyatları...

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL 11 KASIM 2021 PERŞEMBE ?

Serbest piyasada dolar kuru, 11 Kasım 2021 Perşembe günü, serbest piyasada açılışta 9,8800 TL'den alınıyor, 9,8820 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 11,3480 TL'den alınıyor, 11,3500 TL'den satılıyor.

Öte yandan 10 Kasım 2021 Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,8210 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 11,3550 TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

11 KASIM 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

11 Kasım 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.35 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 9,9270 9,9342 Avro 11,4069 11,4229 Sterlin 13,3364 13,3620 İsviçre Frangı 10,8072 10,8177 Japon Yeni 0,0874 0,0872 S. Arabistan Riyali 2,6313 2,6444

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR, ARTIYOR?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi. Söz konusu veri sonrası piyasalarda hareketlenme yaşandığı için dolar yükselişe geçti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. TÜFE, eylülde ise aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.