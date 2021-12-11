ABD'de enflasyon zirveyi gördü, Türkiye'de altın fiyatları fırladı! Rekor üstüne rekor geldi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
ABD'de enflasyon zirveyi gördü, Türkiye'de altın fiyatları fırladı! Rekor üstüne rekor geldi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
ABD'de tüketici enflasyonun yüzde 6,8 ile son 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından ONS altının değer kazanmasıyla Türkiye'de de altın fiyatları hareketlendi. Dün gram altın 800 TL'yi görerek rekor kırarken yeni günde 795 TL seviyelerinden satılıyor. İşte 11 Aralık 2021 Cumartesi serbest piyasa altın fiyatları...