ABD’de etkili olan kutup soğuklarında ölü sayısı 12’ye yükseldi

ABD'yi etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle ülke genelinde donarak ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı. Ölümcül soğukların ABD'de iki gün daha etkili olacağı belirtildi. Soğuk hava nedeniyle nehirler dondu, tren ve uçak seferleri iptal edildi, hayat durma noktasına geldi.

Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD'de etkili olan kutup soğukları nedeniyle ülke genelinde ölü sayısının 12'ye yükseldiği aktarıldı. Soğuk hava nedeniyle tren ve uçak seferlerinin iptal edildiği, birçok bölgede hayatın durma noktasına geldiği belirtildi. Özellikle ABD'nin orta batı kesimlerinin dondurucu soğuklara teslim olduğu ifade edilirken sokaklarda yaşayanlar için de alınan önlemlerin artırıldığı kaydedildi.

Kutup soğukları nedeniyle Ontario Gölü'ne dökülen Niagara Şelaleleri, New York ve New Jersey arasındaki tarihi Hudson Nehri, Chicago eyaletinde Midwest, Minnesota eyaletinin Minneapolis Nehri'nin tamamen donduğu görüldü. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, yaptığı açıklamada ölümcül soğukların iki gün daha etkili olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

ABD Posta Servisi, iki gün Kuzey ve Güney Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Chicago, Minnesota ve Illinois eyaletleri dahil olmak üzere birkaç Orta batı eyaletlerinde posta hizmetlerini durdurdu.

Kaynak: İHA