ABD'de felaketin eşiğinden dönüldü! Patlayan uçağın motoru evin üstüne düştü

United Airlines'a ait 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı dün ABD'de yaşanan kaza ile ülke gündemine oturdu. Yaşanan felakette uçağın patlayan sağ motrunun parçaları bir evin üstüne düşerken evin bahçesinde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi.

SAĞ MOTOR PARAMPARÇA OLDU

Honolulu'ya gitmek üzere hareket eden uçak, Colorado semalarında süzülürken bir anda sağ motorunun patlaması sonucu uçak içinde büyük bir korku yaşandı. Dumanlar bir anda uçağın kanadını kaplarken uçağın dış kaplamasının söküldüğü görüldü. Yolcular ise o anların fotoğraflayarak paylaştı.

UÇAĞIN PARÇALARI METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Patlamanın ardından uçağın parçaları metrelerce yükseklikten Colorado, Broomfield'daki bir evin üstüne düşerken o sırada evin bahçesinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Mucize olarak nitelendirilen bu olayda pilot ise ise soğukkanlılıkla uçağı Denver Uluslararası Havalimanı'na indirmeyi başardı. Uçakta herhangi bir yolcu veya mürettebatta sorun olmadığı da yapılan incelemelerin ardından belirtildi.

PİLOT VE KULENİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu ve Federal Havacılık Bürosu olayla ilgili soruşturma başlatırken pilot ile kule arasındaki görüşme de kamuoyu ile paylaşılıp ses kayıtlarında, "Mayday, uçağımız motor sorunu yaşıyor, acilen dönmemiz gerek" denildiği belirtildi.

26 yıllık 777'de iki adet Pratt&Whitney PW4000 motorları bulunuyor. Yetkililer patlamanın sebebi ve fanın içindeki sistemin çalışıp çalışmadığına bakacaklarını duyurdu.2018 yılının Şubat ayında Honolulu'ya giden benzer bir Boeing 777'de bu sorun yaşanmış ve uçak kalkıştan 30 dakika sonra iniş yapmak zorunda kalmıştı. O zaman yapılan incelemeler sonucunda fan sisteminde bir sorun tespit edilmişti.

KORKUNÇ KAREYİ ÇEKEN ADAM KONUŞTU

Uçakta bulunan yolculardan Travis Loock, uçağın içinde çektiği fotoğrafı kamuoyu ile paylaşırken yaşadıklarını anlattı. Loock, "Olay yaşandığı sırada 10.000 feet yüksekteydik ve uçakta herkesin endişeli olduğu hissediliyordu. Fakat herkes çok sakindi. Çünkü birçok insan motorun öbür tarafını göremiyordu fakat olay tam benim yanımda gerçekleşti. Ben çok korktum" dedi.

United Airlines yetkilileri, yolcuların büyük çoğunluğunun ikinci bir uçakla Honolulu'ya gittiğini fakat bazı yolcuların bu seyahati istemeyerek paralarını geri aldığını açıkladı.