ABD'de görülen Halkbank davasında işler iyi gitmiyor

ABD'nin New York kentinde görülen Halkbank davasında sanal ortamda temyiz duruşması gerçekleşti. ABD' deki gelişmeleri ve kulisleri çok iyi takip ederek analiz eden başarılı gazeteci Razi Canikligil'in verdiği bilgilere göre, davanın Halkbank lehine çok iyi geçmediğini belirti.

Canikli sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre "Halkbank temyiz duruşması banka adına iyi geçmedi, Hakimler Halkbank'ın yabancı dokunulmazlığı varsa yöneticilerinin de varmı? Atilla için neden uygulanmadı? Türk hükümeti bunun için başvurmuş muydu?" diye sormuştu

Ayrıca savcı, Halkbank'ın ticari işler yapmasının özel yabancı dokunulmazlığına engel oluşturduğunu ileri sürdüğü belirtildi