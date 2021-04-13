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ABD'de görülen Halkbank davasında işler iyi gitmiyor

ABD'nin New York da ki temiz duruşması TSİ saat 23,30 da sanal ortamda olan davada temyiz duruşmasının banka adına iyi geçmediği belirtiyor.

ABD'de görülen Halkbank davasında işler iyi gitmiyor

ABD'nin New York kentinde görülen Halkbank davasında sanal ortamda temyiz duruşması  gerçekleşti. ABD' deki gelişmeleri ve kulisleri çok iyi takip ederek analiz eden başarılı gazeteci Razi Canikligil'in verdiği bilgilere göre, davanın Halkbank lehine çok iyi  geçmediğini belirti.

Canikli sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere  göre "Halkbank temyiz duruşması banka adına iyi geçmedi, Hakimler Halkbank'ın yabancı dokunulmazlığı varsa  yöneticilerinin de varmı? Atilla için neden uygulanmadı? Türk hükümeti bunun için başvurmuş muydu?" diye sormuştu  

Ayrıca savcı, Halkbank'ın ticari işler yapmasının özel yabancı dokunulmazlığına engel oluşturduğunu ileri sürdüğü  belirtildi

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