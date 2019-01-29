ABD'de GSYH verilerinin açıklanması ertelendi

ABD Ekonomik Analizler Bürosu (BEA), federal hükümetin kapalı kalması nedeniyle gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin açıklamayı erteledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı BEA'nın yaptığı duyuruya göre Salı günü açıklanması gereken 2018 3. çeyrek eyalet bazında GSYH verisi, Çarşamba günü açıklanması gereken 2018 4. çeyrek ve 2018'in tamamı için GSYH verisi ile Perşembe günü açıklanması gereken kişisel gelir ve harcama verisi ileri bir tarihe ertelendi.

Beyaz Saray'ın Ekonomi Danışmanı Lawrence Kudlow, 35 gün kapalı kalmalarının ardından federal kuruluşların normal çalışmalarına dönmeye başladıklarını ve 2018 için GSYH verisinin gelecek hafta açıklanmasını beklediğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Kudlow, "Ekonominin hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Hala yüzde 3 büyüme trendinde olduğumuz düyünüyorum. Ticaret Bakanlığı yeniden açıldı. GSYH raporunu büyük olasılıkla gelecek hafta alacağız. İstihdam raporu da bu Cuma açıklanacak" dedi.

DHA