ABD'de, hamile kadını öldüren ve bebeği çalmak isteyen kadın suçlu bulundu

ABD'nin Teksas eyaletinde Bowie County bölgesinde, Reagan Michelle Simmons Hancock'u öldüren bebeği çalmaya çalışan kadın suçlu görüldü.

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ABD'de, hamile kadını öldüren ve bebeği çalmak isteyen kadın suçlu bulundu

ABD'nin Teksas eyaleti Bowie County bölgesinde korkunç bir olay yaşanmıştı. Bowie County bölgesi jüri üyeleri, 21 yaşındaki Reagan Michelle Simmons-Hancock'u isimli Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği almak isteyen Taylor Parker hakkında karara varıldı. Taylor Parker'in avukatları savunmalarında bebeğin kaçırılmadığını ileri sürdü.images.jpg

Parker'ın Hancock'u öldürmeden hemen önce çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığını söyledi.Mahkeme 12 Ekim'de başlayacak ve ceza kararı sürecinde, yargıçların Parker'ın ölüm cezası almasını talep edebilir, jüri üyeleri ise şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesine yönelik talepte bulunabilir. download.jpg

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