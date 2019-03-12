ABD’de İstiklal Marşı yarışması

ABD'nin New York eyaletinin Long Island bölgesindeki Mevlana Camii'nde hafta sonu okuluna devam eden öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında hünerlerini sergiledi.

ABD'nin New York eyaletinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Long Island bölgesindeki Mevlana Camii'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü münasebetiyle İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan caminin hafta sonu okulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan kişi olmak için ter döktü.

Türk diplomatların, sivil toplum örgütleri çalışanlarının ve Türklerin katıldığı programda konuşan Washington Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Kanca, "İstiklal Marşı'nın en güzel okunuşunu sergilemek için yarışan şu çocuklarımızın burada büyümüş olmalarına rağmen İstiklal Marşı'nı bu kadar güzel okumaları, öğrencilerin gayreti, velilerin özverileri ve öğretmelerin desteği ile mümkün olduğu kanaatindeyim. Bu vesileyle de katkı sağlayanların hepsini ayrı tebrik ediyorum" dedi.

New York Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Özge Karahan da yaptığı konuşmada, cami derneklerinin bünyelerinde bu tür eğitim aktivitelerini yaptıkları için dernek çalışanlarına teşekkür etti.

New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler ise Mevlana Cami derneğinin ve cemaatinin çalışmalarıyla göz bebeği konumunda bir cami olduğunu, burada 2 din görevlilerinin yanı sıra, mahalli imkanların da katkısıyla oluşturulan eğitim grubuyla yüze yakın öğrenciye hafta sonunda Türkçe, tarih, Kuran ve dini bilgiler dersi verildiğini, bu yarışmanın da verilen bu eğitimin bir meyvesi olduğunu aktardı.

Üç kategoride yarışan öğrencilerden her kategoride dereceye girenlere para ödülü verildi. Dereceye giremeyen diğer öğrencilere de farklı hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: İHA