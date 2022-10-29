ABD'de kan donduran olay! Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisini...

ABD'nin Alabama eyaletinde Justin Fields isimli kişi, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden kişiyi korkunç şekilde katletti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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ABD'de kan donduran olay! Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisini...

Alabama eyaletindeki korkunç olay 21 Ekim Cuma günü meydana geldi. Justin Fields (38) isimli kişi, cinsel ilişkiye girmek istediği 52 yaşındaki kız arkadaşı Tammy Bailey kendisini reddedince korkunç bir cinayet işledi.

ABD'de kan donduran olay! Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisini...

BIÇAKLADI, VÜCUDUNU...

Justin Fields, daha sonra aldığı bıçak darbeleriyle Bailey'i defalarca kez bıçakladı, kafasını kesti. Bununla da yetinmeyen Fields, kadının vücudunun parçalara ayırdı.

EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Korkunç cinayet ise Bailey'in babasının kızından haber alamamasıyla ortaya çıktı. Bailey'in kız kardeşi, olayın yaşandığı eve girmek istese de Fields ona izin vermedi. Polis çağrılması sonrası eve giren ekipler, kadını ölmüş halde buldu.

Fields gözaltına alındıktan sonra getirildiği suç mahallinde cinayeti itiraf etti.

ABD'de kan donduran olay! Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisini...

"ÇOK KÖTÜYDÜ"

Blount İlçesi Şerifi Mark Moon, olaya ilişkin, "Çok kötüydü," dedi. Moon, "100'den fazla bıçak yarası vardı ama kaç tane olduğunu söylemenin bir yolu yok" diye konuştu.

ABD'de kan donduran olay! Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisini...

"KALBİNDE BÜYÜK BİR YARA VARDI"

Moon, “Ona yapılan ilk saldırının ölümcül darbe olduğunu düşünüyoruz çünkü kalbinde büyük bir yara vardı” ifadesini kullandı.

Şerif Moon, müfettişlerin son kanıtları toplamak için Pazartesi günü eve geri döndüğünü ve 25 Ekim Salı günü Fields ile yeniden görüştüklerini söyledi.

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