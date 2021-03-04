ABD'de kara propaganda! FETÖ'cüler Stop Erdoğan ilanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

FETÖ mensubu kişilerin barındığı ülkeler arasında yer alan ABD'de skandal bir olay ortaya çıktı. ABD'nin New York kentindeki Times Square'da yer alan reklam panolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "stop Erdoğan” yazılı tepki çekti.

İlana izin verenlerin kim olduğu bilinmezken FETÖ üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya ve kara propagandalarını sürdürmeye devam ediyor.

STOP ERDOĞAN NE DEMEK,ANLAMI NE?

Stop Erdoğan kelimesinin Türkçe'deki karşılığı Erdoğan'ı durdur demektir.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerin ardından çok sayıda AK Partili isim ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta “stop Erdoğan” başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi." dedi.