ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!

Amerika'nın Mississippi eyaletinde çıkan kasırga sonrası binlerce kişinin evi yerle bir olurken 26 kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bölge'de ise arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

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ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!

ABD’nin güneydoğusunda yer alan ve bölgenin en fakir eyaletlerinden biri olan Mississippi eyaletinde çıkan hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtınalar sonucu birçok ev yerle bir olurken ölü sayısı da giderek artıyor. Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA) tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!

KASIRGA MİSSİSSİPPİ'Yİ YERLE BİR ETTİ

Eyalette arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Eyalette büyük yıkıma yol açan hortum nedeniyle çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi. Elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.
Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada bölgeye federal destek sağlanacağını belirterek, "Bu yıkıcı fırtınalardan etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerektiği sürece orada olacağız. İyileşmeniz ve ihtiyacınız olan desteği sağlamak için birlikte çalışacağız" dedi.

ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!

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