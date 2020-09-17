Masterchef 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masterchef kim kazandı?ABD'de kasırga yine can aldıBeşiktaş'ta Lucas Vazquez sesleri!Akyurt Belediyesi’den 0-6 yaş için 'bebek kütüphanesi'Tarlanın ortasındaki kumar partisi kişi başı 125 bin liraya mal olduOtizmli mülteci çocuklara resim sergisi katkısıYKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! Tercihler başladıMSB açıkladı: Türkiye - Yunanistan heyetlerinin görüşmesi başladıGelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 16 Eylül çeyrek altını kim aldı?Adana'da 2 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. ABD'de kasırga yine can aldı

ABD'de kasırga yine can aldı

ABD'nin güneydoğu sahillerinde etkili olan Sally kasırgasında şiddetli fırtına ve sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişi için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ABD'de kasırga yine can aldı

ABD'nin güneydoğu sahillerinde etkili olan Sally kasırgasında en az bir kişi yaşamını yitirirken, şiddetli fırtına ve seller nedeniyle bölgede mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak üzere çalışmalar sürüyor. Ülkenin güney eyaletleri Florida ve Alabama arasındaki sahil hattını vuran kasırga, saatteki hızı 165 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar ve aşırı yağışın yol açtığı sellerle hayatı olumsuz etkiliyor.

ABD'de kasırga yine can aldı

Alabama eyaletine bağlı Orange Beach şehri Belediye Başkanı Tony Kennon, kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Kasırga 1 milyon kişinin yaşadığı sahil hattındaki 540 bin ev ve iş yerinin elektrikleri kesildi.

Florida eyaletine bağlı Pensacola şehrinde yağmur suları nedeniyle sokaklarda 1 metreye varan su birikintileri oluştu.

ABD'de kasırga yine can aldı

Bölgede, şiddetli fırtına ve seller nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Şehrin rıhtımında demirli, Kristof Kolomb'un Atlantik Okyanusu'nu aşarak Amerika'yı keşfettiği "Nina" gemisinin modeli kasırganın dev dalgalarında kayboldu.

Atlantik Okyanusu'nda oluşan bir başka kasırga Laura, geçen ay güneybatıdaki Louisiana eyaleti kıyılarında etkili olmuştu.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT