ABD'de Kongre üyelerinden Putin yönetimine karşı "düşünce ve basın özgürlüğü" tasarısı

WASHINGTON (AA) - ABD'de bazı Kongre üyeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin ülkedeki düşünce ve basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik "sert uygulamalarının" kınanmasını öngören tasarı sundu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ve Komitenin kıdemli üyelerinden Michael McCaul tarafından sunulan tasarıda, Rusya'daki tutuklu gazeteciler ve siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.





Ayrıca, tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Rusya’daki "insan hakları ihlalleri"ne karışan Rus yetkililere yaptırım uygulanması istendi.





Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Engel, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Vladimir Putin, basın ve fade özgürlüğünün yanı sıra siyasi muhalefet ve sivil özgürlüklerin susturulması konusunda da uzun bir geçmişe sahip zalim bir otoriterdir. Bugün sunduğumuz tasarı, Kremlin'e güçlü ve açık bir mesaj gönderiyor.

ABD Kongresi, hayatlarını özgürlük ve demokrasi için risk altına sokan kahramanların yanında durmaktadır."

Kaynak: AA