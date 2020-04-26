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ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 53 bin 934'e yükseldi

Tüm dünyayı ablukası altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini en çok gösteren ülkelerden biri olan ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 53 bin 934'e yükseldi

Tüm dünyayı ablukası altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini en çok gösteren ülkelerden biri olan ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.

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