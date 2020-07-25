ABD'de koronavirüs salgını kontrolden çıktı!
Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği ABD'de durum git gide kritikleşiyor. Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı. Salgında son 24 saatte 1166 kişi öldü ve ülkede toplam ölü sayısı 148 bin 530'a yükseldi.
ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Ülkede son günlerin en çok can kaybı bugün yaşandı. Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 79 bin 824 artışla 4 milyon 251 bin 202'e yükseldi.
3 EYALETTE ARTIŞ VAR
Florida, Texas ve California eyaletlerinde koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.
ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 52 milyon 548 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 28 bine yükseldi.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 348 bin 200 ile Brezilya, 1 milyon 362 bin 262 vaka ile Hindistan izliyor.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS'TE SON DURUM
(24 TEMMUZ PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.986
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 937
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.009
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 4.489.360
TOPLAM VAKA SAYISI: 224.252
TOPLAM CAN KAYBI: 5.580
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 207.374