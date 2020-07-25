ABD'de koronavirüs salgını kontrolden çıktı!

ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Ülkede son günlerin en çok can kaybı bugün yaşandı. Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 79 bin 824 artışla 4 milyon 251 bin 202'e yükseldi.

3 EYALETTE ARTIŞ VAR

Florida, Texas ve California eyaletlerinde koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 52 milyon 548 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 28 bine yükseldi.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 348 bin 200 ile Brezilya, 1 milyon 362 bin 262 vaka ile Hindistan izliyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS'TE SON DURUM

(24 TEMMUZ PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.986

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 937

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.009

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.489.360

TOPLAM VAKA SAYISI: 224.252

TOPLAM CAN KAYBI: 5.580

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 207.374

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU