ABD'de koronavirüs salgınında korkutan gelişme!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan iki farklı bölgedeki söz konusu kedilerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkililerinin, kedilerde görülen hafif solunum yolu rahatsızlığının iyileşmesini bekledikleri belirtildi.

"İNSANLARIN EVCİL HAYVANLARDAN KORKMASINI İSTEMİYORUZ’’

CDC yetkilisi Dr. Casey Barton Behravesh, yaptığı açıklamada, "İnsanların evcil hayvanlardan korkmasını istemiyoruz. Evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt yok. Yine de salgın döneminde evcil hayvanların da diğer insanlar ve hayvanlarla irtibatının kesilmesi doğru olur." dedi.

KORONAVİRÜSÜ SAHİPLERİNDEN Mİ KAPTILAR?

Behravesh, virüs görülen iki kediden birinin yaşadığı evdeki bir yetişkinin geçen hafta solunum yolu rahatsızlığı geçirdiğini, diğer kedinin ise virüsü daha önce Kovid-19 tespit edilmiş sahibinden kapmış olabileceğini dile getirdi.

Ülkede martta, New York’un Bronx ilçesindeki hayvanat bahçesinde 7 kaplan ve aslanda Kovid-19 tespit edilmişti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanlara virüsün o sırada pozitif olan ancak semptom göstermeyen bir veya daha fazla bekçiden bulaşmış olabileceğini söylemişti.