ABD’de koronavirüs tedbirlerini protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı

ABD'de, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanmaya karşı protesto gösterileri düzenleyen "ReopenNC" grubunun lideri Audrey Whitlock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde koronavirüse yönelik alınan tedbirleri protesto eden "ReopenNC" grubunun lideri Audrey Whitlock'ta koronavirüs tespit edildi. koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye çağıran Whitlock son iki gösteriye katılamadığı için bir rapor verdi. Kuzey Karolina'nın yerel radyo kanalına konuşan Whitlock karantina süresinin Pazar günü sona erdiğini belirtirken, ""İlçe sağlık departmanımın talimatı doğrultusunda kendimi karantinaya aldım ReopenNC'nin gerçekleştirdiği hiçbir etkinliğe katılmadım" diye konuştu.

"GÖSTERİLERE KATILMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Karantina süreci tamamlanan Whithlock, Salı günü gerçekleşecek olan protestoya katılmayı planladığını vurguladı.

Kaynak: DHA