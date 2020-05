Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinden toplanan genetik örneklerin incelendiği Nextstrain verilerini baz alarak haber yapan The New York Times, New York’ta mart başında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD'deki enfeksiyonların ana kaynağı olduğu belirtildi.