İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden 45 yaşındaki Türk vatandaşı, New York’ta vefat eden ilk Türk olarak kayıtlara geçti

ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde dün gece bir Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York’un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.

Kronik bazı hastalıkları bulunan G.L, dün gece hayatını kaybetti.

G.L, New York'ta Kovid-19'dan ölen ilk Türk vatandaşı olurken, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey'de 5 ve Pensilvanya’da 1 Türk hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT