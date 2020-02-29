İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası

NEW YORK (AA) - ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.ABD’de teyit edilen ilk Kovid-19...

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası

NEW YORK (AA) - ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT