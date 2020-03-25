ABD'de Kovid-19 kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı

NEW YORK (AA) – ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.

Ohio Vali Yardımcısı Jon Husted, yaptığı basın açıklamasında, “Sistemimiz bir kriz durumuna karşı yapılandırılmış değil, normal zamanlardaki beklentileri ancak karşılayabilecek bir altyapımız var. Ancak, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumu deneyimliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın diğer eyaletlerinde de benzer durumlarla karşılaşıldı. Yoğun başvuru sebebiyle bazı eyaletlerde işini kaybedenler, işsizlik kaydını yaptıramadığı için birtakım haklardan mahrum kaldı. Resmi kayıt yaptıramayan işsizler, işsizilik maaşı ödemelerini alamadı ve sağlık sigortasından yararlanamadığı için hastane ve ilaç masraflarını ödeyemez hale geldi.

Amerikan medyasında ye alan bazı bilgilere göre, uzmanlar ABD’de sadece geçen hafta 1,5 milyon yeni işsizlik başvurusunun yapıldığı tahmininde bulundu.

ABD’de işsizlik başvurusunun en çok yapıldığı haftanın 695 bin başvuru ile 1982 yılının ekim ayında olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili, ABD Çalışma Bakanlığının perşembe günü bir açıklama yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, ABD’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında da artış yaşanıyor.

Vaka sayısının 55 bine dayandığı ABD’de sadece salı günü ölenlerin sayısı 160’ın üzerine çıktı.





Louisiana Valisi John B. Edwards, Kovid-19 vakalarının dünyada en hızlı artış gösterdiği bölgenin Louisiana eyaleti olduğunu söyledi.





‘’Louisiana'da salgın oranı İspanya ve İtalya’da olduğu gibi, dik bir seyir izliyor ve bu durum çok korkutucu'' diyen Edwards, bu sebeple sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığını bildirdi. Vali, salgının aynı oranda yayılmaya devam etmesi durumunda, eyaletin 7 ila 10 gün arasında tıbbi kapasitesinin büyük ölçüde yitirileceğini belirtti.

Louisiana Sağlık Departmanı tarafından paylaşılan bilgiye göre vaka sayısı 1172 virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 35 olarak kaydedildi.





Kaynak: AA