ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı!

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bir kreşte meydana gelen gaz sızıntısından dolayı 25'i çocuk, 8'i kreş çalışanı 33 kişi hastaneye kaldırıldı.

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ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı!

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Allentown kentindeki Happy Smiles adlı kreşte gelen karbon monoksit sızıntısı meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde birden fazla çocuğun zehirlenme belirtileri göstermesinin ardından kreşe çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yetkililer, 25’i çocuk, 8’i personel toplam 33 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, hastaneye kaldırılanların çoğunun sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı!

YÜKSEK DÜZEYDE KORBON MONOKSİT TESPİT EDİLDİ

Allentown İtfaiye Departmanından John Christopher yaptığı açıklamada, "Başlangıçta bilinci kapalı olan bir çocuk için tıbbi bir çağrıydı" ifadelerini kullandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yüksek düzeyde karbon monoksit tespit etmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı. Kreşin izole bir bina olduğu ve bu nedenle sızıntının daha fazla yayılma riskinin olmadığı belirtildi.

Yerel basın, sızıntının arızalı bir ısıtma ünitesi ve tıkanmış bir havalandırma sisteminden kaynaklandığını aktarırken, henüz sızıntı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, ABD'de her yıl karbon monoksit zehirlenmesinden 400'den fazla kişi hayatını kaybediyor ve 4 bin kişi hastaneye kaldırılıyor.

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