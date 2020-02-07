İstanbul2 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'de 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'de 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada kurtulan olmadı.

Yute Air'e ait Piper PA-32 tipi küçük uçak, ülkenin Alaska eyaletinde bulunan Bethel'den Kipnuk şehrine uçtuğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Tuntutuliak bölgesine düşen uçakta 5 kişinin bulunduğu, kaza sonrası arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiği ancak kazadan kurtulan olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Google'da abone olun Google News

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT