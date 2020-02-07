ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'de 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada kurtulan olmadı.

Yute Air'e ait Piper PA-32 tipi küçük uçak, ülkenin Alaska eyaletinde bulunan Bethel'den Kipnuk şehrine uçtuğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Tuntutuliak bölgesine düşen uçakta 5 kişinin bulunduğu, kaza sonrası arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiği ancak kazadan kurtulan olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA