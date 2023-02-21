ABD'de metal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir metal fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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ABD'de metal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Ohio eyaletindeki Oakwood köyünde I. Schumann metal fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Oakwood İtfaiye Departmanı Şefi Brian Dirocco, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Dirocco, yaralıların tedavi altına alındığını ve 1 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAHLİYE EMRİ VERİLMİŞTİ

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin, 11’i kimyasal madde taşıyan 50 vagonu raydan çıkmıştı. Kazanın ardından yangın çıkmış, bazı vagonlarda patlamalar meydana gelmişti. Kaza nedeniyle bölgeye yüksek miktarda kimyasal madde yayılması nedeniyle binlerce kişi için tahliye emri verilmişti.

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