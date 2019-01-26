ABD’de Müslüman gruplardan federal çalışanlara gıda yardımı

TEKSAS (İHA) – ABD hükümetinin kısmen kapanmasıyla zor durumda kalan federal işçilere Müslüman gruplar tarafından ilaç ve gıda yardımında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da göreve başladıktan kısa bir süre sonra çoğunluğu Müslüman olan 5 ülkenin ( İran, Libya, Somali, Yemen ve Suriye) vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanmasına karar vermiş, söz konusu ülke vatandaşları zor günler geçirmişti. ABD'deki Müslüman gruplar, 2017'de seyahat yasağı getirilen Müslüman ülke vatandaşlarının protesto edildiği ve ülkeye sokulmadıkları Dallas/Fort Worth Uluslararası Havaalanında ABD hükümetinin kısmen kapatılmasından sonra 36 gündür maaş alamayan çalışanlara yardım etmek için seferber oldu. Müslüman grup liderlerinden Ömer Süleyman yaptığı açıklamada, "İki yıl önce, bu havaalanında seyahat yasağını protesto etmek için toplanmıştık. 2017 Ocak ayında, binlerce Müslüman gözaltına alınmak üzere D Terminalinde bekletildi" ifadelerini kullandı.

3 gün boyunca yapılan protesto gösterilerinde, kendileriyle ilgilenen TSA çalışanlarıyla arkadaşlık kurduklarını belirten Süleyman, şimdide bir başka kriz ile Trump'ın Meksika sınırına yapmak istediği duvar inşaatına senatodan fon alamayınca hükümetin kısmen 36 gündür kapalı kalması sonrasında doğrudan etkilenen aile üyelerine ve ihtiyaç sahiplerine günlük gıda ve ilaç yardımının yanı sıra hediye kartı yardımında bulunduklarını açıkladı.

Federal çalışanlara bağışta bulunan kuruluşların: Dallas Müslüman Tıp İttifakı, Kuzey Teksas İslam Konseyi, ICNA Yardım Dallas, DFW Müslüman Baro Birliği, Dallas Müslüman BT İttifakı, Carrollton İslam Birliği, Koloni İslam Birliği, East Plano İslami Merkez dahil olmak üzere çok sayıda yerel Müslüman kuruluşları olduğu açıklandı.

Kaynak: İHA